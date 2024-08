Addio allo stilista Luciano Grella, primo atelier a Canonica di Triuggio negli anni Sessanta

La chiesa parrocchiale di Canonica di Triuggio accoglierà sabato 3 agosto, alle 10.30, il funerale di Luciano Grella, figura molto conosciuta in paese, spentosi all’età di 85 anni. Nato nel 1939 a Cerea, nel veronese, Grella si era trasferito giovanissimo, ad appena 16 anni, in Lombardia, mostrando fin da subito una grande passione per la moda.

Addio allo stilista Grella cavaliere al merito della Repubblica Italiana

Dopo aver frequentato l’istituto Secoli per l’alta moda a Milano e poi l’istituto artistico Marangoni, negli anni sessanta avviò un atelier a Canonica, cominciando a confezionare abiti su misura con l’aiuto della moglie Irma, madre dei suoi figli Umberto e Diletta, nonché di una dozzina di sarte.

L’esperienza si rivelò felice e fu accompagnata in seguito dall’apertura di una boutique e da quella di uno showroom a Milano, per la commercializzazione delle sue creazioni. La sua produzione era indirizzata soprattutto al mondo femminile e tra le sue clienti hanno trovato posto principesse ed attrici. L’impegno artistico e professionale è stato premiato dall’onorificenza di cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana.