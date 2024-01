Addio a Gaudenzio Castelli: a 91 anni è morto lo youtuber di Meda

La città di Meda perde il suo youtuber: a 91 anni è scomparso Gaudenzio Castelli. Un autentico personaggio, volto notissimo della città che amava e di cui divulgava molteplici aspetti: sociali, culturali, sportivi, storici. A dispetto della sua età, il medese Castelli ha mostrato che la freschezza di vedute non è una questione anagrafica.

Addio a Gaudenzio Castelli: aveva fatto di un hobby un’attività di divulgazione

Altro che boomer. Gaudenzio Castelli ha fatto di un hobby un’attività di divulgazione attraverso i più moderni strumenti digitali, arricchendo dal punto di vista informativo la conoscenza dei concittadini di ogni età. Lui che è stato capace per anni di raccontare la quotidianità di Meda, estrapolando e producendo video che su YouTube hanno riscosso partecipazione e numeri degni di un ragazzino. In dieci anni, dal 2014 (anno in cui si è iscritto sul canale informatico) e fino a poco tempo fa, Gaudenzio Castelli ha prodotto più di 1100 video raccogliendo quasi 252.000 visualizzazioni. Tracciando, nelle sue molteplici sfaccettature, la cronaca ed il costume di Meda.

Addio a Gaudenzio Castelli: online il palio di Meda del settembre 2023

Con la sua videocamera ha collezionato una serie importante di testimonianze, momenti del vissuto quotidiano, persone, storie, ma anche immagini naturalistiche. In una parola, le emozioni. Tra i video più recenti, ci sono le immagini dello storico Palio di Meda del settembre 2023. Gaudenzio Castelli – ricordano i medesi, affranti per l’addio del noto concittadino – c’era sempre. Con arguzia e simpatia, è stato capace di collezionare ricordi che rimangono per sempre. Un uomo appassionato di conoscenza, insaziabile cultore delle moderne tecnologie che, esempio per tutti, ha saputo coltivare avanti con gli anni, riscoprendo una seconda giovinezza. Diventando un videomaker amatissimo nella città di Meda, seguitissimo da un pubblico affezionato (488 iscritti al suo canale).

Addio a Gaudenzio Castelli: a 89 anni aveva sconfitto il covid e montato il video numero 1000

Una fibra forte che, a 89 anni, gli aveva permesso di sconfiggere il Covid. E anche in quella circostanza non mancò di dimostrare un lato caratteriale non indifferente, montando il suo millesimo video per celebrare la guarigione. Mancherà a tutti i medesi, ma non solo. Perché Gaudenzio Castelli, che se n’è andato venerdì 19 gennaio a 91 anni, si è fatto voler bene ed apprezzare da tanti brianzoli. Nella sua città natale sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo nelle ultime ore per la scomparsa del cittadino speciale. Una persona che dopo una vita trascorsa a fare il legnamé, è diventato celebre con il web. E c’è chi lo immagina adesso mentre rincorre gli angeli per un’intervista e un nuovo, imperdibile video.