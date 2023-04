Francesco Santus, ex imprenditore senaghese ed eroe della seconda guerra mondiale, se n’è andato all’età di 102 anni, a poche ore dal compleanno che sarebbe caduto il 28 aprile. Tutto era pronto per la piccola ma calorosa festa in onore dell’ultimo reduce di guerra dell’associazione ex combattenti che era ancora in vita. Alla giornata di celebrazione, che si sarebbe svolta il 30 aprile, avrebbero preso parte i familiari, gli amici, tante autorità anche a livello regionale e dell’Esercito. Sicuramente un abbraccio speciale sarebbe arrivato dal sindaco, dalla Polizia locale, dai carabinieri e in modo speciale dal vice sindaco Saverio Cucinotta, che nella vita privata è addetto stampa dell’Esercito Italiano.

Addio a Francesco Santus, avrebbe compiuto gli anni il 28 aprile

Senago Francesco Santus con la sua famiglia

Una festa saltata suo malgrado, visto che si è spento serenamente nella giornata di giovedì. A dare l’annuncio della scomparsa di Santus, è stato il vice presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Senago, Attilio Rossetti che in fretta e furia, e di fronte al cordoglio di una intera città, ha dovuto stendere una lettera da inviare a iscritti e simpatizzanti e alle autorità cittadine: lettera colma di riconoscenza, che si affianca alla elegante brochure celebrativa, che ripercorre le gesta e l’impegno di Santus, e che era già pronta da settimane.

Addio a Francesco Santus, il libretto per celebrarlo alla festa (che è stata cancellata)

Nel libretto creato per l’occasione già da qualche giorno si poteva leggere: «Nel nostro paese un concittadino che si chiama Francesco Santus ha compiuto la veneranda età di ben 103 anni…», da lì il direttivo dell’Ancr con il presidente Guido Sioli inizia una lunga digressione sulla carriera e le gesta di quello che fino a giovedì rimaneva l’unico combattente senaghese ancora in vita. Le imprese sul fronte occidentale, la campagna di Russia fino al ritorno in Italia, ferito ma salvo. Poi una lunga vita a Senago da dirigente della Fornace Inverni, «che con i suoi mattoni ha costruito mezza Milano» come riferisce con orgoglio il vice presidente dell’associazione, Rossetti.

Addio a Francesco Santus, funerali sabato a Senago

«È con profondo dispiacere – si spiega nella comunicazione – che vi comunico che Francesco Santus ex combattente, si è spento proprio oggi giovedì 13 aprile. Mancava un soffio per aver raggiunto l’incredibile età di 103 anni al 28 di questo mese. Così ha voluto il Signore. Abbiamo pertanto dovuto annullare la festicciola per lui prevista di domenica 30 aprile».

Per chi vorrà stringersi attorno alla famiglia e ai suoi cari, ma anche attorno al direttivo dell’Ancr, le esequie sono in programma nel pomeriggio di sabato 15 aprile alle 16.15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente.