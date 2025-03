A Vimercate venerdì sera la Via Crucis con Delpini per la zona pastorale

È in programma venerdì 28 marzo, a Vimercate, la Via Crucis organizzata per la zona pastorale quinta di Monza, alla presenza dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. La partenza della processione è alle 20.45 da piazza Marconi, mentre l’arrivo sarà alla chiesa del Beato cardinale Ferrari, in via Donizetti (parrocchia di San Maurizio). Attesi fedeli da tutte le parrocchie della Brianza e una massiccia partecipazione.

È iniziato il 18 marzo a Induno Olona il cammino dell’arcivescovo accanto ai fedeli della diocesi. L’ultima Via Crucis zonale sarà l’11 aprile a Limbiate, per la zona pastorale settima. È disponibile nelle librerie il sussidio mentre sul sito della diocesi (chiesadimilano.it) si trova l’allegato con il libretto liturgico per partecipare alle celebrazioni. La zona pastorale di Monza è composta da sette decanati: Cantù – Mariano Comense, Carate Brianza, Desio, Lissone, Monza, Seregno – Seveso, Vimercate.

Monsignor Delpini, visita pastorale nel decanato di Lissone fino al 25 aprile

È invece partita giovedì la visita pastorale nel Decanato di Lissone che vedrà impegnato l’arcivescovo fino al 25 aprile: momenti ricorrenti sono le Messe in ogni chiesa parrocchiale, le visite ai cimiteri, gli incontri con Consigli pastorali, gruppi, associazioni, realtà del territorio come le scuole e famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana, la consegna ai nonni della regola di vita e il saluto ai chierichetti.

La prima parrocchia a essere visitata, nel pomeriggio di sabato 29 marzo è quella di Vedano al Lambro. Domenica 30 marzo tocca alla Comunità pastorale Maria Vergine Madre dell’Ascolto a Biassono, con le parrocchie di Biassono (mattina) e quelle di Macherio e Sovico (pomeriggio). Sabato 5 aprile alla mattinata, monsignor Delpini farà visita ad alcune realtà sociali ed ecclesiali; nel pomeriggio nella parrocchia della Madonna di Lourdes di Lissone. Domenica 6 aprile: Comunità pastorale Santa Teresa Benedetta della Croce a Lissone, per le parrocchie dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (in mattinata), Cuore Immacolato di Maria e San Giuseppe Artigiano (nel pomeriggio). Giovedì 10 e venerdì 11 aprile visita ad altre realtà sociali ed ecclesiali. Venerdì 25 aprile conclusione nella Comunità pastorale Santa Teresa Benedetta della Croce a Lissone, con le parrocchie di Santa Maria Assunta (in mattinata), Bareggia e Sacro Cuore di Gesù (nel pomeriggio).