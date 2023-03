A Sovico i campionati studenteschi provinciali di calcio a 5 maschili e femminili

Una “prima” assoluta: a Sovico si sono tenuti i campionati studenteschi provinciali di calcio a 5. Maschili e femminili. Ben 15 scuole secondarie di primo grado mercoledì 22 marzo, e 25 scuole secondarie di secondo grado nella giornata di giovedì 23, sono state ospitate in paese dove, accolte dai referenti dell’Asd Tennis & Sports Open tra il centro sportivo e l’area spettacoli si sono contesi il titolo della partecipazione alla fase regionale. Sono stati ben 400 gli studenti presenti. Madrine dell’evento la pluricampionessa di pattinaggio veloce, Antonella Mauri, oggi allenatrice della scuola di pattinaggio Città di Monza.

Campionati studenteschi a Sovico, presenti in 400

La manifestazione si è svolta nelle strutture di Sovico di via S. Caterina e di vicolo degli alpini. Grande soddisfazione per Sovico sportivo visto che mai fino ad ora il paese aveva ospitato i giochi studenteschi. Due giornate di sport alle quali hanno assistito con entusiasmo i referenti delle scuole, soddisfatti per l’ospitalità, ed i rappresentanti dell’istituto scolastico regionale che sostiene l’evento nazionale fortemente voluto dal Ministero dell’Istruzione. L’iniziativa ha come noto l’obiettivo di promuovere l’integrazione e la partecipazione attiva di tutti, avvicinare studenti e studentesse allo sport come forma di aggregazione sociale e favorire la conoscenza delle regole per educare al rispetto di sé, degli altri e delle regole indispensabile nel gioco del calcio come nella vita. Il Ministero all’Istruzione, riconoscendo il valore culturale, sociale ed educativo dell’attività motoria promuove la realizzazione del progetto nazionale Giochi Studenteschi, quest’anno con un risalto particolare dopo il periodo buio della pandemia.