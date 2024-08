A Seveso i funerali di Elena Caronni, vittima dell’incidente in moto

Si terranno giovedì 22 agosto, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Seveso, i funerali di Elena Caronni, la 17enne che la sera di lunedì è rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale a Meda. La giovane, nata e cresciuta a Seveso ma residente da alcuni anni con la famiglia a Meda, era in sella a una moto da cross, sua grande passione (nella foto scelta poco meno di un mese fa come copertina del suo profilo Facebook ce ne sono due), quando per cause da chiarire si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica in via delle Cave, a Meda.

A Seveso i funerali di Elena Caronni: lunedì sera l’incidente in via delle Cave a Meda

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Elena Caronni da quanto appreso stava trascorrendo la serata con un gruppo di amici, poi si è allontanata dagli altri per andare a fare benzina. A quel punto, in via delle Cave, avrebbe perso il controllo e lì è avvenuto lo schianto che non le ha purtroppo lasciato scampo. Oltre agli operatori del 118, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri della Compagnia di Seregno: trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, la 17enne è stata ricoverata in gravissime condizioni ed è morta poche ore più tardi.

Una tragedia che ha strappato la giovane alla sua famiglia, papà Mario, mamma Cinzia e sorella Giulia, agli amici più cari che la ricordano come una ragazza solare, e ai compagni dell’istituto scolastico di Cesano Maderno. Due comunità, Seveso e Meda, strette nel profondo dolore.