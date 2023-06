A Seregno i “Giovedì sotto le stelle” in un’unica serata, il 6 luglio: negozi aperti e musica con “Fuori Saldi”

Negozi aperti fino a tarda sera, tavolini di bar e ristorante per le strade, musica dal vivo nelle principali piazze della città e gonfiabili per i più piccoli. Quest’anno, per la prima volta in oltre 20 anni, i tradizionali “Giovedì sotto le stelle”, organizzati nei mesi estivi dalla rete d’impresa “Vivi Seregno”, saranno sostituiti da un’unica serata all’insegna dello shopping e del divertimento, che cadrà proprio in occasione della data di inizio dei saldi estivi: il 6 luglio. “Fuori Saldi” è il titolo dell’iniziativa che vedrà il coinvolgimento di oltre 200 negozi della città e che animerà le principali piazze del centro con concerti e attività per i più piccoli.

A Seregno c’è “Fuori Saldi”, un’unica serata con 200 negozi aperti

«Il mondo è cambiato, sono cambiate le abitudini delle persone ed è cambiato il modo di fare shopping. Tenere aperti i negozi per più sere è uno sforzo che al giorno d’oggi non è più sostenibile. Per questo abbiamo scelto di focalizzare gli sforzi e le energie di tutti i commercianti di Seregno in un’unica serata», ha riferito il presidente di “Vivi Seregno” Maurizio Lissoni, spiegando i motivi a base della decisione di ridimensionare gli appuntamenti estivi. «L’alternativa – ha aggiunto – sarebbe stata riproporre i “Giovedì sotto le stelle” con solo una ventina di negozi aperti ogni sera. Per questo abbiamo optato per un unico grande evento serale in cui saranno aperti oltre 200 negozi e ci saranno diverse iniziative che renderanno vivo il centro città».

“Fuori Saldi” a Seregno con musica dal vivo e ristoranti e bar aperti

A partire dalla musica dal vivo che animerà le piazze Italia, Concordia e Segni, oltre a tanti gonfiabili per i più piccoli. I seregnesi avranno anche la possibilità di ammirare gli affreschi ripuliti e restaurati in Basilica San Giuseppe, grazie all’iniziativa “Aperto per restauri”, nella quale i visitatori avranno modo di salire sui ponteggi per ammirare gratuitamente le opere riportate all’originario splendore. Le visite al cantiere di restauro, sotto la guida degli studenti del liceo Modigliani di Giussano, sono in calendario tutti i giovedì sera fino al 13 luglio (dalle 20.30 alle 22.30).

“Fuori Saldi”: a Seregno cambia tutto

«È il momento di cambiare e di dimostrare che siamo al passo con i tempi e che non succede niente se i negozi stanno chiusi il giovedì sera. La vita nella città continua anche solo con i bar e i ristoranti del centro. L’obiettivo è attirare le famiglie puntando anche sui saldi estivi, e dare visibilità a tutti i negozi, offrendo una vetrina unica. Abbiamo cambiato anche il titolo e slogan dell’iniziativa in “Fuori saldi”, come buon auspicio sulla scia del successo del “Fuori giro” andato in scena in città con l’arrivo del Giro d’Italia», ha aggiunto Lissoni, per poi lanciare un appello agli imprenditori della città: «Insieme possiamo fare grandi cose. Se vogliamo avere un futuro dobbiamo essere uniti e coesi in un’unica direzione. Seregno è un “centro commerciale naturale”, è importante fare rete per continuare a dialogare con le istituzioni e investire nelle attività promozionali».

«I cittadini che vogliono aiutare i negozi del territorio, invece, possono farlo anche utilizzando il portale Seregnostore.it, che riunisce servizi e articoli proposti dalle attività e dalle associazioni seregnesi», ha concluso.