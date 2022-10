A Monza tornano i corsi di lingua latina e greca

Al via da lunedì 17 ottobre a Monza ai nuovi corsi di lingua latina e greca promossi dal Circolo numismatico monzese. Un classico per gli appassionati delle lingue antiche, un’opportunità per conoscere da zero le opere di Omero e Cicerone in lingua originale o per chi già le ha studiate, magari sui banchi di scuola, per rinverdire le nozioni.

Monza, corsi di latino e greco in presenza e online

I corsi potranno essere seguiti sia in presenza sia in modalità online. Le lezioni in presenza si svolgono nei locali messi a disposizione dai centri civici di via Lecco (Centro – San Gerardo) e di via Bellini (San Biagio – Cazzaniga). Chi fosse interessato può rivolgersi alla segreteria del Circolo numismatico monzese chiamando il numero 349 8759059, oppure inviare una mail a segreteria@circolonumismatico.org.

«Non è necessario avere conoscenze pregresse dai tempi scolastici», precisano gli insegnanti di latino e greco che condurranno le lezioni. L’opportunità è quindi aperta a tutti.

Monza, corsi di latino e greco: studenti, universitari ma anche adulti incuriositi

Tra gli habitué anche negli anni passati ci sono sempre stati studenti delle scuole superiori, soprattutto licei, e universitari alle prese con gli esami di latino e greco, ma anche adulti incuriositi dall’idea di imparare lingue considerate morte ma sempre più studiate e apprezzate.

I corsi saranno suddivisi in diversi argomenti: autori greci e latini, letteratura latina, latino e greco per principianti. Tutte le informazioni sul sito del Circolo.