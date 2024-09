A Monza torna Iginio Massari: dolcezze d’autore in centro (e anche in tv)

Dal 6 settembre in tv torna il reality sulla pasticceria che lo vede storico giudice e che si gira in Villa Borromeo ad Arcore, in questi giorni ha riaperto una delle dolci novità più apprezzate negli scorsi mesi nel centro di Monza. Porte di nuovo aperte al Pop-Up di Iginio Massari in via Carlo Alberto. Non un temporary store come era stato in inverno (era stato inaugurato a fine ottobre), ma destinato a restare poco più in là.

Pasticceria Iginio Massari Pop up di Monza: la selezione di dolci e le specialità

Dolci e caffetteria, offre un’ampia selezione di dolci dai macarons al plum cake e al panettone griffato. Ma anche le specialità per cui Massari è celebre: il Maritozzo e poi la nuova linea di torte da forno senza lattosio.