A Monza per preparare pasti per lo Zimbabwe col Rotary

Meeting informativo al Rotary Sedeca della presidente Silvia Coletti, che ha ospitato Margherita Verga del Rotary Lomazzo laghi e presidente della commissione progetti del distretto 2042 per spiegare il progetto Rise against Hunger. Ha dato appuntamento a sabato 8 ottobre alle 10, in via Philips 12 a Monza per confezionare pacchi alimentare da inviare nello Zimbabwe.

A Monza per preparare pasti per lo Zimbabwe: progetto Rise against Hunger

“La fame è il problema contingente più pressante ma anche il più risolvibile che l’umanità stia vivendo – ha affermato – Rise Against Hunger, organizzazione internazionale no profit, è impegnata nella lotta contro la fame nel mondo attraverso la distribuzione di cibo ed altri aiuti umanitari in favore delle popolazioni in grave stato di emergenza, mobilitando le risorse necessarie per porre fine alla fame entro il 2030. Un impegno concreto che realizziamo con le nostre mani e quelle di tanti sostenitori che in tutto il mondo, assemblando pochi e semplici ingredienti, realizzano insieme a noi migliaia di pasti destinati all’alimentazione dei bambini ed al supporto dei programmi di scolarizzazione”.

A Monza col Rotary: “Dalle parole ai pasti”

Un’occasione per sperimentare personalmente l’esperienza di confezionamento pasti contribuendo attivamente e concretamente alla lotta contro la fame, passando “Dalle parole ai pasti”, slogan dell’evento, ideato dall’agenzia di comunicazione Komma- Comunicazionisociali, che bene rappresenta l’attività di Rise against hunger, che è attiva in Italia dal 2012 grazie ad Alberto Albieri che nella proiezione di un filmato ha raccontato come è nato questo progetto: “Sono partito con la mia famiglia, sei anni fa, e insieme siamo arrivati ad un’associazione che solo lo scorso anno ha realizzato 2,8 milioni di razioni che hanno sfamato 12mila bambini permettendo loro di andare a scuola“.

L’attuale presidente Albieri ha deciso di fondare l’associazione dopo aver partecipato ad un evento di meals packing RAH negli Stati Uniti. Un’esperienza che lo ha toccato profondamente soprattutto per la concretezza dell’aiuto realizzato.

A Monza col Rotary: cosa viene preparato e per chi

Cosa verrà confezionato? “È un mix di riso, soia, lenticchie arricchito di una bustina contenente vitamine e sali minerali che rappresenta la parte più importante del prodotto, in particolare per una crescita quanto più possibile sana dei bambini. In alcuni casi i pasti vengono forniti anche alle madri in gestazione”.

I pasti sono destinati allo Zimbabwe presso The Joseph Foundation di Harare. Le scuole che riceveranno il cibo, lo hanno già ricevuto in passato o saranno nuove?

“Le scuole , o meglio la piattaforma distributiva che riceverà i pasti e li distribuirà periodicamente alle scuole riceve da alcuni anni il nostro prodotto. La scelta dell’associazione è di concentrare le proprie forze su un numero limitato di associazioni alle quali spedire con costanza il prodotto affinché i bambini e le bambine ospitate possano essere seguite anno dopo anno per un intero ciclo di studi”

Verga ha concluso affermando che “ciascuno di noi può essere artefice del cambiamento,ogni singolo individuo, ma anche le grandi imprese possono dare il proprio contributo. Rise Against Hunger propone alle aziende un’attività di team building innovativa che si presenta allo stesso tempo come una pratica di corporate social responsibility“.