A Monza il vice questore Massimo Delicato: sarà Reggente della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale

Il questore Salvatore Barilaro ha accolto lunedì 28 ottobre negli uffici di via Montevecchia il vice questore Massimo Delicato. Svolgerà l’incarico di Reggente della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale. Ha 53 anni ed è originario di Milano. Si è arruolato in Polizia il 28 novembre 1992 come agente ausiliario e negli anni ha prestato servizio alla Polizia Ferroviaria di Milano, alla Polizia Stradale e poi alla Questura, sempre del capoluogo lombardo.

Nel 2002 ha frequentato presso la Scuola superiore di Polizia di Roma il corso per Commissari e come primo incarico è stato assegnato alla Questura di Agrigento, quindi nel 2003 è stato assegnato all’Ufficio di Gabinetto presso la Questura di Rimini, come Funzionario Addetto, poi al Reparto Mobile di Milano dove nel 2010 ha raggiunto la carica di Vice Dirigente e dove ha svolto numerosi servizi di ordine pubblico come capo contingente delle squadre del Reparto in tutta Italia.