A Monza e in Brianza sbarca la “cura del freddo”: crioterapia all’Auxologico di Meda

Sbarca in provincia di Monza Brianza presso il poliambulatorio specialistico Auxologico Meda riabilitazione, la crioterapia, la cosiddetta “cura del freddo”, una terapia che sfrutta gli effetti del freddo per apportare benefici alla salute degli atleti e pazienti affetti da sclerosi multipla, obesità, morbo di Parkinson e altre patologie.

Nel poliambulatorio medese di corso della Resistenza 23 è possibile sottoporsi a sedute di crioterapia all’interno di una criocamera, una cabina con raffreddamento elettrico che può raggiungere una temperatura di – 85% di ultima generazione, per una durata dai 90 ai 180 secondi. Le basse temperature hanno azione antinfiammatoria, analgesica e defatigante, utile per trattare il tunnel carpale e altre condizioni neurologiche. C’è una piccola differenza di utilizzo: la crioterapia dermatologica si occupa di affezioni cutanee e si distingue dalla crioterapia estetica poiché si occupa di apportare benefici estetici e di rimuovere i tessuti di grassi in eccesso.

Crioterapia all’Auxologico di Meda, pazienti tra i 18 e i 75 anni

La nuova cura è consigliata anche per atleti, sportivi e per chi punta semplicemente a migliorare il proprio benessere. “I benefici, grazie alle basse temperature, apportano accelerazione del metabolismo, la perdita di peso, combatte gli inestetismi della cellulite, migliora le performance sportive, migliora la circolazione” spiegano all’Auxologico.

È possibile prenotare le sedute di crioterapia anche su iniziativa personale previa valutazione preliminare a titolo gratuito, senza necessariamente la presenza di una patologia. Per usufruirne il paziente dovrà avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni, al costo di una seduta singola a 50 euro e un pacchetto da cinque sedute con uno sconto del 20% sul totale.