A Monza c’è “Alba in bici”, tutti in sella al parco (alle 5 del mattino) per il solstizio d’estate

Salutare l’arrivo dell’estate in sella alla bici, con lo sfondo del parco di Monza. A proporlo è Fiab MonzainBici con l’iniziativa “Alba in bici”. L’appuntamento è per mercoledì 21 giugno (solstizio d’estate) alle 5 all’ingresso del parco da Porta Monza, oppure alle 4.40 in piazza Trento e Trieste. Il sole il 21 giugno sorgerà alle 5.35, e i partecipanti si godranno i raggi del primo sole estivo dal parco.

Iniziativa Fiab MonzainBici e colazione condivisa

I partecipanti potranno portare con sé un thermos di caffè, torte, succhi di frutta, the, qualcosa per condividere insieme la colazione. «Invitiamo tutti a utilizzare tazzine, bicchieri, posate e tovaglioli riutilizzabili, nel rispetto dell’ambiente», si raccomandano gli organizzatori. Inoltre è richiesto il versamento di 3 euro per coprire i costi dell’assicurazione chiesta dal Consorzio Parco e Villa reale.

Appuntamento anche alle 4.40 in piazza Trento e Trieste

Chi si darà appuntamento alle 4.40 in piazza Trento e Trieste potrà godersi la città nella quiete del mattino, senza traffico. «Ricordiamo a tutti i partecipanti che, nel rispetto del codice della strada è obbligatorio essere dotati di luci – aggiungono da Fiab – ma è consigliato anche indossare un giubbino o abiti ad alta visibilità e il casco».

«Alba in bici è un progetto nato per stare insieme e per vivere la città in modo diverso – concludono gli organizzatori -. L’ispirazione ci è venuta da un’amica italofrancese che ha scritto un manifesto poetico su cosa sia una SunriseRiding».