A Monza a trovare la nipote, anziana dimentica l’indirizzo: soccorsa dalla polizia locale

Arrivata in treno alla stazione di Monza, da Saronno, per andare dalla nipote, residente in città, non ricordava più l’indirizzo della parente né il numero di telefono.

La donna, circa novant’anni, in apparente stato confusionale, è stata prontamente soccorsa mercoledì 17 aprile nel pomeriggio dagli agenti della Polizia locale impegnati in un presidio nel piazzale dello scalo ferroviario.

Anziana in stato confusionale soccorsa dalla Polizia locale a Monza

L’anziana è stata accompagnata al Comando di via Marsala e rassicurata e, dopo una ricerca nei portali degli uffici Comunali la parente è stata rintracciata e la donna l’ha potuta raggiungere, accompagnata da una pattuglia.