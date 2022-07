A Lentate scontro tra auto alla rotonda: auto ribaltata, anziana ne esce illesa

Incidente qualche minuto prima del mezzogiorno di mercoledì a Lentate sul Seveso, alla rotonda tra via Italia e via Verdi. Da una prima ricostruzione un’utilitaria marca Volkswagen UP già in rotatoria è stata urtata e fatta ribaltare da un’Audi che proveniva da Corso Italia e diretta verso il centro paese. La donna di 73anni è riuscita a uscire dal mezzo e a mettersi in sicurezza contro il guard rail. Soccorsa dal personale della Croce Bianca di Cesano, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. La messa in sicurezza è stata affidata ai Vigili del fuoco di Seregno, che hanno raddrizzato la vettura mediante l’uso di cuscini pneumatici Vetter in dotazione all’autopompa. Per i rilievi in posto è intervenuta la Polizia locale di Lentate, che ha anche gestito il traffico.

L’arrivo dei soccorsi