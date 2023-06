A Brugherio vietato il lancio all’aperto di palloncini, gli applausi di Plastic Free

Brugherio è il primo comune della Brianza a vietare il lancio di palloncini: lo annunciano soddisfatti gli esponenti di Plastic Free, l’associazione che si batte per contrastare l’utilizzo di plastica monouso. «Il divieto riguarda solo il volo all’aperto – precisa Valeria Oriani, referente con Gabriele Livorno del gruppo locale – tutti potranno continuare ad acquistare e gonfiare i palloncini» che spesso rallegrano feste di compleanno, matrimoni e battesimi.

A Brugherio stop al lancio di palloncini: “Ora speriamo che altri Comuni facciano altrettanto”

Il provvedimento, spiega, è il frutto della collaborazione avviata con l’amministrazione e del lavoro di sensibilizzazione sui danni della plastica effettuato con le scuole elementari, con gli Scout, con gli oratori e i centri estivi: «I bambini – aggiunge – hanno compreso i rischi legati al lancio dei palloncini che spesso, una volta caduti a terra o nel mare, vengono ingeriti dagli animali che, poi, muoiono. Una sezione della mostra che abbiamo allestito in Biblioteca con oltre duecento disegni realizzati dagli alunni che hanno partecipato al nostro progetto era dedicata a questo problema». I rischi per la fauna, prosegue, non diminuiscono con quelli biodegradabili in quanto la decomposizione richiede alcuni mesi.

«Ora – assicura la referente – proseguiremo la nostra campagna e ci auguriamo che altri comuni seguano l’esempio di Brugherio. L’ordinanza è stata firmata il 14 maggio dalla passata amministrazione e confermata dalla nuova» eletta il giorno successivo. In Italia il primo ente a proibire i lanci è stata il 9 giugno 2021 la Provincia autonoma di Trento mentre in Lombardia il primato va a Barzana, nella bergamasca.