A Biassono c’è “l’utuber fest”, la festa della birra tedesca secondo Menaresta

Atmosfera bavarese nel parco di Monza. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre la Cascina Costa Alta in via Costa Alta, nel territorio del comune di Biassono, sarà lo scenario di “Oktoberresta”, una manifestazione che vuole celebrare il mondo brassicolo tedesco secondo l’interpretazione dello storico birrificio artigianale Menaresta.

Biassono: tre giorni con birre artigianali in stile tedesco e cucina

Nel corso della “tre giorni” gli intenditori della buona birra potranno degustare il top della birra artigianale prodotta da Menaresta in stile tedesco (ma con l’invito in lingua locale “Ven giò all’utuber fest artigianal!”) con la bellezza di più di dieci birre (ancora top secret) alla spina. E per accompagnare i boccali di quella che pare essere la bevanda più antica del mondo ci sarà il contorno di musica diffusa e area relax con tavoli, panche ed ettari di prato a disposizione e ottimo cibo da strada.

Giusto per stuzzicare i palati ecco qualche anteprima culinaria: Apescinfaccia (fritto misto di pesce fresco, panino con pesce fresco, frittini); Gnoc e Lambrosc (direttamente da San Polo D’Enza, in provincia di Reggio Emilia, gnocco fritto con affettati, tortellini freschi fatti in casa); Nannì Sapori Romani (tagliere romano, panino con porchetta).

Biassono: “Oktoberresta” il terzo appuntamento dell’estate col mondo birrario

“Oktoberresta” aprirà venerdì alle 18 e proseguirà fino all’1. Stessi orari anche per sabato mentre domenica si potrà accedere alla manifestazione dalle 16 alle 23. Per partecipare non occorre prenotare, l’ingresso è libero. I grandi spazi attorno alla cascina ben si prestano anche ai bambini che potranno giocare e divertirsi in tutta sicurezza. Anche i possessori di cani potranno accedere liberamente con i loro quadrupedi. Ai partecipanti gli organizzatori rivolgono un invito: vestirsi con camicia a scacchi, bretelloni e ciabatte col calzino.

“L’atmosfera ricorderà quella dell’Oktoberfest, ma da noi si berrà meglio” assicurano. È il terzo appuntamento dell’estate con il mondo birrario: Brianza beer festival fino al 12 giugno e Carrobiolo in cascina un mese dopo, a inizio luglio.