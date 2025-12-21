Ultimi giorni di scuola all’insegna della solidarietà all’Iti Fermi di via Agnesi a Desio. I ragazzi di tutte le classi sono stati coinvolti nella colletta alimentare, tradizionale appuntamento prenatalizio dell’istituto guidato da Elena Bonetti. Dal 9 dicembre fino al 19 dicembre, gli alunni, il personale docente e tutto il personale è stato invitato a portare beni a lunga conservazione destinati alle famiglie bisognose.
Scuola: consegnati al Banco Alimentare 185 chilogrammi di beni
Nella mattinata di sabato 20 dicembre tutti i prodotti raccolti sono stati consegnati ai volontari del Banco Alimentare Santa Teresa di Lisieux: in totale 185 chilogrammi di beni. Si tratta della sedicesima edizione della raccolta che ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti all’attenzione verso chi è più fragile e più bisognoso di aiuto.
Scuola: una birra artigianale aiuta l’Avsi
All’insegna della solidarietà anche la produzione di birra, opera dei ragazzi di 5F, che seguono il corso di studi di indirizzo chimico e dei materiali. I ragazzi, sotto la guida dei docenti Anna Anselmi e Antonio Rago hanno prodotto della birra artigianale, realizzato etichette speciali e poi hanno messo in vendita il prodotto nell’ultimo collegio docenti prevacanziero di venerdì 19 dicembre. I fondi raccolti serviranno per continuare a finanziare le due adozioni a distanza avviate lo scorso anno con l’Associazione Avsi. Un’iniziativa che coniuga la didattica e le competenze pratiche e sociali che piace molto agli alunni.