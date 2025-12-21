Ultimi giorni di scuola all’insegna della solidarietà all’Iti Fermi di via Agnesi a Desio. I ragazzi di tutte le classi sono stati coinvolti nella colletta alimentare, tradizionale appuntamento prenatalizio dell’istituto guidato da Elena Bonetti. Dal 9 dicembre fino al 19 dicembre, gli alunni, il personale docente e tutto il personale è stato invitato a portare beni a lunga conservazione destinati alle famiglie bisognose.

Scuola: consegnati al Banco Alimentare 185 chilogrammi di beni

Gli studenti con i beni raccolti per il Banco Alimentare

Nella mattinata di sabato 20 dicembre tutti i prodotti raccolti sono stati consegnati ai volontari del Banco Alimentare Santa Teresa di Lisieux: in totale 185 chilogrammi di beni. Si tratta della sedicesima edizione della raccolta che ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti all’attenzione verso chi è più fragile e più bisognoso di aiuto.

Scuola: una birra artigianale aiuta l’Avsi

La birra artigianale prodotta

All’insegna della solidarietà anche la produzione di birra, opera dei ragazzi di 5F, che seguono il corso di studi di indirizzo chimico e dei materiali. I ragazzi, sotto la guida dei docenti Anna Anselmi e Antonio Rago hanno prodotto della birra artigianale, realizzato etichette speciali e poi hanno messo in vendita il prodotto nell’ultimo collegio docenti prevacanziero di venerdì 19 dicembre. I fondi raccolti serviranno per continuare a finanziare le due adozioni a distanza avviate lo scorso anno con l’Associazione Avsi. Un’iniziativa che coniuga la didattica e le competenze pratiche e sociali che piace molto agli alunni.