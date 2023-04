Anatroccoli in salvo a Barlassina dai pericoli delle auto e dei corvi

Momenti concitati mercoledì mattina in via Foscolo a Barlassina per mettere in salvo una famiglia di… anatre. Mamma anatra con i suoi anatroccoli si era probabilmente persa nell’area residenziale dopo aver risalito le sponde del fiume Seveso, dove di solito dimorano questi uccelli. Alla fine gli animali, nella classica formazione con la madre davanti ed i piccoli dietro al seguito in colonna (erano in sette!), si sono ritrovati in via Foscolo dove una residente, preoccupata che potessero essere schiacciati da qualche auto di passaggio, ha chiamato la Polizia Locale. Gli uomini del comando cittadino si sono recati sul posto ed hanno contattato la Polizia Provinciale di competenza in queste situazioni per la protezione animali. Uno dei piccoli era ferito e sul gruppetto di anatre avevano già cominciato a volteggiare dei corvi.

Il lieto fine a Barlassina: anatroccoli in salvo

Per la loro sicurezza, in attesa dell’arrivo della pattuglia della Provinciale, i residenti li hanno spostati in un giardino e mamma anatra li ha seguito accucciandosi in un angolo sicuro. La famigliola è stata poi riportata nel Seveso dagli agenti della Polizia di Monza e Brianza, mentre il ferito in un centro di soccorso per animali da aiutare, nella speranza possa riprendersi. Sicuramente il buon cuore e la cura avuta da questa barlassinesi hanno salvato la vita a questa nidiata di anatroccoli.