Monza: presidio davanti al San Gerardo per tornare a consentire le visite dei parenti

Manifestazione davanti all’ospedale San Gerardo di Monza, in via Pergolesi, nel pomeriggio di sabato 29 gennaio, organizzata da Mirko Damasco, presidente dell’Associazione Salvagente Italia, per protestare contro il divieto di accesso dei familiari per far visita ai parenti in diversi reparti per limitare il contagio Covid.

Sarah Valtolina

