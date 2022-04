Fondazione della Comunità di Monza e Brianza: tre progetti formativi per far entrare i ragazzi nel mondo del lavoro

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza lancia tre progetti formativi per i ragazzi che più hanno bisogno di entrare nel mondo del lavoro. Sono i tre settori di attività dei progetti vincitori della “Call 4 Ideas" del fondo Giovani energieConnessioni Generative, nato per finanziare idee di enti non profit, per azioni di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro dei giovani dai 14 ai 29 anni che non studiano e non lavorano.Il primo progetto si chiama “Intreccio web e accessibilità digitale", la cooperativa “Il visconte di Mezzago" propone “Backstage", corso base tecnico per lo spettacolo dal vivo. Il tutto nel quadro di intervento denominato “My B Land", promosso dal Consorzio Consolida con diversi partner tra i quali la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e il finanziamento di Fondazione Cariplo.