Calcio Serie B: il Monza all'assalto del Brescia

L'Ac Monza si prepara alla sfida in trasferta contro la seconda in classifica Brescia, che la precede di 5 punti nel campionato di calcio di Serie B. Dopo la vittoria 4-1 contro Cosenza, un match di tutt'altro calibro: le parole di mister Stroppa alla viglia dell'incontro in programma alle 16.15 di domenica 5 dicembre.