Video Monza, “depavimentazione”: parte da via Molise il progetto che trasforma a verde il cemento

Via Molise, a Monza, si è svegliata un po’ più verde. Qui è partito il primo progetto di depavimentazione in città. Uno dei pochi avviati a livello nazionale. A promuovere l’iniziativa è stata Legambiente che ha finanziato l’intervento. Il cemento è stato scavato e rimosso per creare cinque vasche ricoperte poi di terra e piantumate dai volontari e dai cittadini che sabato 29 novembre si sono dati appuntamento in via Molise. Con loro anche i ragazzi di una quarta dell’indirizzo di agraria dell’istituto Mapelli.