Video Giorno della Memoria 2025: nuove pietre d’inciampo a Monza, le interviste

Nel Giorno della memoria, sotto una pioggia battente, si è svolta la cerimonia della posa delle tre nuove pietre di inciampo collocate a Monza per ricordare Alessandro Pozzi, che abitava in via Spalto Isolino dove è stata messa la pietra in sua memoria, Luigi Ferrari, operaio alla Falck di Sesto San Giovanni, arrestato in via Marelli, nel quartiere San Fruttuoso dove abitava, e Dora Pisetsky Luzzati, arrestata mentre era ricoverata in clinica in via Amati, milanese d’origine ma arrestata a Monza, una delle ultime persone di origine ebraica a cui viene dedicata una pietra di inciampo nel nostro territorio.

Dopo la tappa in via Amati il corteo si è spostato al Bosco della memoria di via Messa per la cerimonia istituzionale alla presenza della rappresentante della Provincia, del prefetto vicario, il questore Salvatore Barilaro, il procuratore capo Claudio Gittardi e delle autorità civili e militari.