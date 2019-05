Seregno presenta la medaglia per la convention numero 102 dei Lions La convention si terrà a Milano in Luglio: è la prima volta che si tiene in Italia, la quarta in Europa. Seregno ha presentato la medaglia commemorativa

A palazzo Landriani- Caponaghi di Seregno, è stata presentata la medaglia commemorativa per celebrare la 102ma convention Lions club international, che si svolgerà a Milano al MiCo a Fieramilancity dal 5 al 9 luglio prossimo. E’ la prima volta che la convention internazionale dei Lions si svolge a Milano e in Italia, la quarta volta in Europa.

La medaglia è stata commissionata dal Lions Acqua per la via Md108 onlus, con il patrocinio dei Lions club Seregno Aid e Seregno Brianza, al maestro Gabriele Di Maulo che l’ha ideata. Erano presenti il sindaco Alberto Rossi, al quale è stata donata una copia della medaglia da Damiano Perego e Massimo Giardina, rispettivamente presidenti dei Lions Aid e Seregno Brianza, il governatore Lions del distretto 108Ib1, Giancarlo Balzaretti, gli assessori Federica Perelli (cultura) e Laura Capelli (servizi sociali).

Giovanni Benedetti, presidente Lions acqua per la via, ha citato le radici culturali ed il nesso con l’attività dell’associazione. L’acquisto della medaglia sosterrà la fondazione del Lions club international Lcif e acqua per la vita. Il maestro Di Maulo ha poi descritto l’idea che l’ha portato a modellare la medaglia coniata in bronzo dorato, concepita come multiplo d’arte certificato da autentica. La medaglia sarà donata al medagliere Vaticano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA