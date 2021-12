Monza: spianare la terra accumulata al cimitero costa quasi un milione di euro Serve poco meno di un milione di euro al Comune di Monza per sistemare la montagna di terra che si è accumulata negli anni al cimitero di viale Foscolo.

C’è una montagna da spianare all’interno del cimitero di via Foscolo a Monza: è cresciuta progressivamente nel corso degli ultimi due decenni all’altezza del campo 57, dietro il corpo monumentale, alimentata dai residui dei lavori di manutenzione effettuati in altre aree del camposanto. Ora l’amministrazione ha deciso di rimuoverla, ma si è trovata di fronte a una brutta sorpresa: i 300.000 euro stimati sufficienti nel 2015 per vagliare la terra e smaltire i diversi materiali in discarica sono lievitati a quasi 920.000 euro.

Sei anni fa, infatti, gli uffici hanno redatto un progetto definitivo per l’eliminazione della collina, poi rimasto nel cassetto: nel frattempo, però, il cumulo è cresciuto fino a toccare i 9.220 metri cubi e sono lievitati i prezzi delle operazioni per smantellarlo. La giunta ha, quindi, suddiviso l’intervento in due lotti: con il primo, che assorbirà 300.000 euro e dovrebbe partire nei prossimi mesi, conta di rimuovere 3.870 metri cubi, pari a circa il 45% del rilievo.

«Noi – commenta il vicesindaco Simone Villa – abbiamo alzato il tappeto sotto cui negli ultimi vent’anni è stata nascosta la polvere. Il campo 57 è stato utilizzato come discarica da tutte le ditte che hanno lavorato nel cimitero che hanno depositato lì tonnellate di terra, materiale inerte, metalli, legname. Sarà tutto vagliato per capire cosa c’è e per smaltire le diverse frazioni». Mischiati al terreno, assicura, non ci sono resti di bare o frammenti di ossa ricavati dalle estumulazioni.

«Procederemo a step – spiega – sulla base di un progetto unitario con l’obiettivo di arrivare a quota zero per poi allestire un nuovo campo per le sepolture: se non sarà possibile creeremo una collinetta dall’aspetto gradevole» che riporti il decoro in quell’angolo del cimitero.

