Burago ciclopedonale via XXV Aprile (Foto by Michele Boni)

Completata la pista ciclabile Burago-Agrate: «Favorita la mobilità dolce» Già percorribile lungo via XXV Aprile, sarà inaugurata ufficialmente sabato 18 dicembre: l’opera, per un valore di 350mila euro, è stata realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione di un intervento edilizio in paese.

Completata la ciclopedonale che collega Burago a Omate frazione di Agrate. L’opera, per un valore di 350mila euro, è stata realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione di un intervento edilizio in paese. A seguito collaudo avvenuto giovedì 9 dicembre, la pista ciclopedonale di viale XXV Aprile è percorribile.

L’amministrazione comunale buraghese ha deciso quindi di invitare la cittadinanza all’inaugurazione ufficiale organizzata per sabato 18 dicembre alle 11.45 con ritrovo in via Marconi all’intersezione con viale XXV Aprile. «Siamo molto soddisfatti di questo nuovo marciapiede – ha affermato il sindaco Angelo Mandelli – perché ci permette di avere un collegamento completo per pedoni e ciclisti con Omate da una parte e Vimercate dall’altra favorendo la mobilità dolce».

