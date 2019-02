Sanremo 2019: Irama è il re delle vendite in Italia (nella classifica di Amazon) Irama e Ultimo sono i favoriti dei pronostici per la vittoria di Sanremo 2019. Irama, 23 anni cresciuto a Monza, è invece già sicuro di essere il campione di vendite: secondo la classifica di Amazon, nel 2018 ha vinto ovunque (tranne Lazio e Piemonte).

Irama e Ultimo sono i favoriti dei pronostici per la vittoria di Sanremo 2019. Irama, 23 anni cresciuto a Monza, è invece già sicuro di essere il campione di vendite, e non solo per il triplo disco di platino vinto dal singolo “Nera”. Nell’avvicinamento al festival, al via martedì 5 febbraio, Amazon.it ha svelato le classifiche delle vendite di cd e vinili nelle singole regioni italiane e le aree in cui si concentrano i fan degli artisti più apprezzati.

Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, vince ovunque ad eccezione di Lazio e Piemonte, dove il primo posto spetta a Ultimo. Poi c’è Achille Lauro, che nella serata dei duetti si esibirà con l’altro monzese Morgan, terzo in Basilicata, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta mentre la stessa posizione è occupata da Loredana Bertè in Liguria, Calabria, Sicilia e Trentino Alto Adige.

I Negrita strappano la seconda posizione a Irama in Piemonte mentre si piazzano terzi nelle restanti regioni, ad eccezione della Campania, dove questo gradino del podio spetta a Nino D’Angelo.

Nella classifica delle regioni più appassionate ai singoli cantanti in base all’acquisto pro capite di cd e vinili su Amazon.it, per il 2018, Irama spopola in Abruzzo mentre in Lombardia si concentrano i fan dei toscani Negrita.

La Campania è - naturalmente - la roccaforte dei fan di Nino D’Angelo, così come i salentini Boomdabash sono molto seguiti in Puglia. La musica di Anna Tatangelo viene apprezzata principalmente in Calabria, quella di Ghemon in Sardegna mentre Daniele Silvestri trova il suo primato di vendite in Basilicata. L’Umbria si rivela la regione in cui si concentrano i fan di Ultimo e Patty Pravo, mentre le Marche premiano Motta e Simone Cristicchi.

E Amazon è entrata proprio in clima sanremese grazie alla app di Amazon Music e alle playlist “Il mio Sanremo” curata da Anna Tatangelo, Nek, Irama, Shade, Mahmood, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Noemi con le canzoni preferite selezionate tra tutte le edizioni del festival della canzone italiana.

