Non solo le ville, c’è anche Cascine aperte: il calendario delle visite nel parco di Monza

In occasione dell’avvio di Ville aperte, anche il parco di Monza apre al pubblico le sue dimore rurali con la rassegna Cascine aperte. Visite guidate e attività alla scoperta delle cascine storiche che ancora sono presenti nel parco.

Sei appuntamenti per altrettante visite da fare a piedi ma anche sfruttando la bicicletta. Si inizia il 18 settembre con la visita guidata ai Mulini asciutti e al vecchio mulino. Il tour dura all’incirca 90 minuti. Le partenze sono previste alle 10, 14 e 16. Per info creda.it. Sempre il 18 settembre si potrà curiosare intorno a Cascina Costa alta. Qui oltre alla visita sono stati predisposti anche laboratori per i più piccoli proposti dagli educatori della cooperativa Meta. La partenza sarà sempre su tre turni: alle 10, 14 e 16. Per info: metacoop.org.

Anche la visita a Cascina Frutteto si svolgerà domenica 18 settembre, con partenze alle 10, 14 e 16. Si potrà visitare la cascina e il frutteto matematico e assistere alla performance musicale proposta dai ragazzi del liceo classico musicale Zucchi. Per info: monzaflora.it

Cascine aperte ritornerà poi il 25 settembre con nuovi appuntamenti. Alle 20.30 alla Cascina Mulini asciutti per “Cascina sotto le stelle”, a cura delle guide del Creda, con lettura di alcune terzine del poema dantesco, accompagnate dalle note degli allievi del liceo musicale Zucchi. Sempre il 25 settembre alle 20.30, visita in notturna anche della Cascina Costa alta, proposta questa dalla cooperativa Meta. Qui si potranno ascoltare i versi del Sommo poeta e osservare le stelle insieme agli esperti del Gruppo astrofili di Villasanta.

La rassegna si chiude il 2 ottobre con il tour in bicicletta tra le cascine del parco, con partenza alle 9.30 e alle 14.30 dalla Cascina Costa alta. Info: cascinacostaalta.it

La quota di iscrizione per le viste guidate è di 6 euro a persone. L’iscrizione è obbligatoria sul sito villeaperte.info. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di Green pass e mascherina. Le attività si svolgeranno anche in caso di maltempo.

