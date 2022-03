Nft e arte digitale, undici opere dall’autobiografia di Zlatan Ibrahimovic: una è firmata GionnyScandal C’è anche il rapper medese GionnyScandal tra i nomi che si sono cimentati con la creazione di undici opere d’arte digitali accompagnate da NFT ispirate dall’autobiografia di Zlatan Ibrahimovic. All’asta giovedì 24 marzo per ventiquattro ore.

Dal calcio all’arte passando per l’editoria. Ma anche in questo caso in modo non banale, trattandosi di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese del Milan ha scritto una autobiografia che ha venduto 200mila copie e ora “Adrenalina. My untold stories” entra anche nel mondo dell’arte digitale grazie alla collaborazione con diversi artisti, che trova un aggancio anche in Brianza.

C’è anche il rapper medese GionnyScandal tra i nomi che si sono cimentati con la creazione undici opere d’arte digitali accompagnate da NFT, il certificato digitale a garanzia dell’autenticità. Le opere sono andate all’asta giovedì 24 marzo (dalle 18 per 24 ore) sulla piattaforma internazionale Makersplace.

Zlatan Ibrahimovic Nft Marm Paolo Manazza e anonimo

In vendita i lavori di Hexeract, GionnyScandal, Ivan Tresoldi e M.ARM (Paolo Manazza e un artista anonimo) con le prime 4 opere ispirate dalla copertina del libro e da alcuni “comandamenti” di Ibra contenuti nel libro. Possibili i pagamenti sia tradizionali (carta di credito) che in cryptovalute.

Le opere saranno alcune in copie uniche (1:1), altre in edizioni limitate, altre ancora in open edition. Con prezzi a partire da 190 dollari.

Coinvolti i pittori Giovanni Frangi e Federico Guida, il new pop di Giuseppe Veneziano, l’iper pop di Giovanni Motta, lo street artist Pao, il poeta Ivan Tresoldi, l’esponente della cryptoarte con Hexeract, Davide Petraroli, il cantante High Snob aka Eskalator, il rapper GionnyScandal, M.ARM, sodalizio artistico tra Paolo Manazza (pittore neo-informale e giornalista) e un anonimo artista nativo digitale.

Zlatan Ibrahimovic Nft Tresoldi

