Monza, il poeta Pedruzzi vince l’X Factor letterario: per i finalisti la sfida si riapre a colpi di “like” LEGGI Tutti i racconti da votare - Dario Pedruzzi, il poeta di Bergamo, ha vinto l’edizione 2018 di “Parole aperte sul palco”, l’X Factor letterario ideato dall’associazione Shakespeare&co. La sfida ora si riapre sul facebook: i finalisti potranno essere votati sulle pagine facebook del CittadinoMb e di Hemingway&co. per la pubblicazione di un testo a puntate sulle pagine del Cittadino.

Alla fine ha vinto lui, Dario Pedruzzi, il poeta con la voce al ribasso che non solo conquista per il suo essere ostinatamente sotto tono, ma per la capacità di trasformare il suo understatement in carta vincente: ha conquistato (una volta di più) la giuria di chi lo conosceva, il voto probabilmente del pubblico, ma ha incassato anche il giudizio di chi faceva per la prima volta i conti con il suo così vecchio, così nuovo versificare: Morgan, Paolo Rossi, Dario Allevi, il cantante, l’attore e il sindaco che sono stati giurati ospiti dell’ultima puntata, la finale, di Parole aperte sul palco, l’X Factor letterario ideato dall’associazione Shakespeare&co. andato in scena domenica sera al Binario 7 di Monza.



Parole aperte sul palco: i giurati con il vincitore



Ma se lui ha già vinto, gli altri sette concorrenti della serata hanno ancora una possibilità di vedersi pubblicati, e grazie al Cittadino (partner del progetto con Feltrinelli Monza, sotto il patrocinio del Comune): a partire da giovedì 24 maggio, è possibile trovare sulla pagina Facebook del giornale (CLICCA QUI) e sul quella di Hemingway&co. i testi che gli altri sette finalisti della sfida (Fabio Giofrè, Luca Bosio, Fulvio Fretto, Stefano K Di Modugno, Gabriele Bosi, Susanna Alice e Federica Guida) hanno scritto: bisogna votarli con i like, chi tra sette giorni, giovedì 31 maggio alle 12, avrà ottenuto più like su entrambe le pagine, si aggiudicherà la pubblicazione di un testo a puntate nel corso dell’estate sulle pagine del Cittadino.

CLICCA QUI Leggi tutti i racconti finalisti e vota con i like fino alle 12 del 31 maggio

Insomma: scegliete chi è il secondo vincitore della sfida: basta leggere, scegliere e mettere “mi piace” sul preferito.

Pedruzzi intanto ha vinto dopo sette mesi di selezioni. Il poeta di Bergamo è il vincitore della sfida che gli ha consegnato un contratto con Ananke Lab di Torino per la pubblicazione di un libro, affiancato da Dario Lessa, conduttore della serata e inventore del format non format dedicato alla selezione di uno scrittore (nuovo) pronto per tradursi sulla pagina scritta.

A scegliere Dario Pedruzzi, con Paolo Rossi, Morgan e il sindaco Dario Allevi, anche la giuria che in questi mesi ha accompagnato la sfida: Diana de Marsanich, Edy Tassi, Paolo Piffer e Massimiliano Rossin. In scena domenica a Monza anche Mao Medici con altri musicisti, per continuare a costruire la colonna sonora della sfida.

