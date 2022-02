La sfida a Monza del Capitol Anteo: al cinema a vedere un film scelto dagli spettatori (almeno venti) il Capitol Anteo SpazioCinema di Monza propone un nuovo servizio “Il cinema che vuoi tu” che consente di organizzare la proiezione di un film a scelta sul grande schermo di una delle sale della struttura di via Pennati

Andare al cinema per vedere il film che più piace, ma non esclusivamente uno in cartellone. Sarebbe troppo scontato. Da oggi il Capitol Anteo SpazioCinema di Monza propone un nuovo servizio “Il cinema che vuoi tu” che consente di organizzare la proiezione di un film a scelta sul grande schermo di una delle sale della struttura di via Pennati.

I cinefili possono scegliere la pellicola che vorrebbero vedere o rivedere: un film della stagione cinematografica corrente oppure un film del passato a cui sono particolarmente legati. La scelta, però, deve essere condivisa.

E da qui parte la sfida: trovare almeno altre venti persone interessate ad acquistare il biglietto per la proiezione mentre due tagliandi saranno offerti gratuitamente dalla struttura. Gli interessati dovranno individuare un giorno dal lunedì al venerdì (non festivi) e un’ora ideale e contattare l’organizzazione di Anteo per verificare che il film sia effettivamente disponibile.

La prenotazione della sala va effettuata con almeno dieci giorni di anticipo scrivendo a [email protected] Il servizio per la prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì.

