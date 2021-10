Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Giovanni Verga fotografo: mostra alla Galleria civica di Monza Anche Monza nel circuito del Photofestival di Milano con una mostra dedicata alle fotografie dello scrittore Giovanni Verga, tra Sicilia, Como e Svizzera. In Galleria civica.

Tutti sono passati attraverso le sue pagine individuando un carisma della letteratura italiana che avrebbe poi contagiato altri generi e altre forme dell’arte, il realismo. Ma Giovanni Verga è stato anche altro: un fotografo, fotoamatore per i suoi contemporanei, un autore dall’impronta unica, visto oggi in una più corretta prospettiva. Sono le sue fotografie ora a occupare gli spazi della galleria civica di via Camperio dal primo al 24 ottobre.

Giovanni Verga fotografo

È un capitolo del Photofestival di Milano che per la prima volta approda a Monza grazie alla Fondazione 3M, istituzione culturale permanente di ricerca e formazione e proprietaria di uno storico archivio fotografico di oltre 110mila immagini.

«L’esposizione - che comprende fotografie scattate da Verga dal 1887 al 1902 - indaga il rapporto che lega letteratura e fotografia, facendo conoscere a un pubblico vasto ed eterogeneo l’opera fotografica di Verga. L’esposizione esamina, inoltre, da un punto di vista critico questo autore, che si è rivelato invece capace nei tanti ritratti e nelle immagini d’ambiente di rivelare un’interessante visione del mondo e anche alcuni lampi di classe». Panorami siciliani, la Svizzera, Como e Bormio, i laghi, poi ritratti di amici e familiari o gente comune.

Da martedì a venerdì 15-19 e sabato e domenica 10-13 e 15-19. L’ingresso è sempre gratuito.

