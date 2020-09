Coppa Italia, il live di Monza-Triestina. Brocchi senza Paletta e Armellino Il Monza debutta in Coppa Italia: per il secondo turno eliminatorio all’U-Power Stadium arriva la Triestina. Mota Carvalho-Finotto in attacco. Mercato: praticamente fatta per Marin dalla Dinamo Zagabria, Mosti ritorna alla Juventus

Le squadre, dopo il riscaldamento, stanno rientrando negli spogliatoi. Il Monza sotto gli occhi di Adriano Galliani, Roberto Mazzo e Vincenzo Iacopino, in tribuna per questa prima del Monza nella competizione parallela al campionato.



Le formazioni

Monza: Di Gregorio, Lepore, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto, Fossati, Frattesi, Barillà, D’Errico, Mota Carvalho, Finotto. A disposizione: Sommariva, Donati, Anastasio, Rigoni, Barberis, Gytkjaer, Maric, Colpani, Sampirisi, Machin. All: Brocchi

Triestina: Offredi, Brivio, Lambrughi, Maracchi, Granoche, Lodi, Ligi, Sarno, Struna, Giorico, Gomez. A disposizione: Valentini, Rossi, Natalucci, Di Massimo, Rapisarda, Tartaglia, Rizzo, Petrella. All: Gautieri



Il Monza, che in settimana ha festeggiato anche i due anni del nuovo corso targato Berlusconi, dopo Kevin Prince Boateng si appresta a chiudere anche con Antonio Marin, trequartista dell’Under 21 croata, che ha accettato l’offerta del Monza. Marin arriva a puntellare ulteriormente il reparto avanzato dei biancorossi, che la scorsa settimana avevano ceduto in prestito Ettore Gliozzi al Cosenza. In uscita Nicola Mosti, che nelle prossime ore tornerà a essere un giocatore della Juventus.

Sabato, intanto, sarà subito la volta di Empoli-Monza, match di cartello della seconda giornata di B.

Questa sera il Monza trova una Triestina desiderosa di riscatto, dopo che alla prima giornata del campionato di C, è stata sconfitta sul proprio campo per 0-1 dal Matelica.

Tra le fila dei friulani occhio all’uruguaiano Pablo Granoche, tre stagioni in A con Chievo e Novara, e 11 campionati di serie B.

Nel Monza, riposo precauzionale per Gabriel Paletta ed Eugenio Lamanna. Assenti anche Marco Armellino e Filippo Scaglia per squalifica. Il fischio d’inizio alla gara sarà dato da Marco Serra.

La vincente avanzerà nel quadrante di tabellone che prevede il primo turno di andata e ritorno agli ottavi di finale contro il Sassuolo, a gennaio. Oltre che la possibile semifinale con la Juventus.

Debutto in Coppa Italia per il Monza di Cristian Brocchi. Martedì 29 settembre all’U-Power Stadium di viale Stucchi arriva la Triestina per il secondo turno eliminatorio del tabellone 20/21. Fischio d’inizio alle 20.45, cronaca della gara live su www.ilcittadinomb.it e match in diretta ancora su Raisport.

È il giorno del compleanno del patron Silvio Berlusconi che non potrà esserci (non ancora negativo al coronavirus) e ha ricevuto sui social gli auguri della società «che lo aspetta presto all’U-Power Stadium, per vivere insieme la stagione del Grande Sogno!» si legge. Ufficializzato lunedì e in attesa della presentazione di mercoledì, non sarà ancora in campo Kevin Prince Boateng.

Gli auguri per Berlusconi del sindaco Allevi.

Gli auguri per Berlusconi del sindaco Allevi.

