F1, #ilCittadinoGp: sul podio Spadafora e Fontana, a Monza il possibile arrivo di Giuseppe Conte

Tra i tanti ex piloti, pronta anche la passerella della politica: per le premiazioni del podio, atteso il Ministro allo Sport e il presidente della Lombardia. Possibile arrivo anche del premier, che però non sarebbe coinvolto nella cerimonia di consegna premi.