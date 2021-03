Sport Club Mobili Lissone: i Giovanissimi pronti a tornare in sella per il 2021 e c’è l’appello alle nuove leve La gloriosa società lancia anche un appello: “Hai voglia anche tu di provare a fare ciclismo? Scrivici a [email protected] o vieni al centro sportivo di via Cilea il martedì e giovedì dalle 17 alle 18”.

La primavera è alle porte e la voglia di ciclismo si fa sentire. Lo sanno molto bene i Giovanissimi dello Sport Club Mobili Lissone, la gloriosa società locale, che si dicono pronti per la stagione 2021. Divisa in bella mostra e bicicletta fedele compagna di giornata, i Giovanissimi atleti mostrano con tenerezza il desiderio di risalire in sella per gli appuntamenti di stagione.

E la società, a tal proposito, lancia l’appello: “Hai voglia anche tu di provare a fare ciclismo? Scrivici a [email protected] o vieni al centro sportivo di via Cilea il martedì e giovedì dalle 17 alle 18, o vieni a trovarci in sede in via Sauro 4A il mercoledì dalle 20.30”. Un invito a far parte della famiglia Mobili sin da piccoli perché la passione per il ciclismo, si sa, non ha età.

