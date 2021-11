Serie C: Seregno beffato dalla Pro Sesto in contropiede, applausi per il presidente Seregno beffato in contropiede a tre minuti dal 90’ allo stadio Ferruccio contro la Pro Sesto. In tribuna anche il presidente Davide Erba: il suo arrivo è stato salutato da un applauso.

Seregno beffato in contropiede a tre minuti dal 90’ allo stadio Ferruccio contro la Pro Sesto. In uno de match più sentiti della giornata di serie C, la squadra di mister Mariani non ha concretizzato le occasioni avute (0-0 alla fine del primo tempo) e al 42’ ha subito l’iniziativa di Brentan. Inutile la pressione dei padroni di casa nel recupero di sei minuti concesso su un campo che è apparso ancora un volta stregato.

In tribuna anche il presidente Davide Erba, che nei giorni scorsi ha manifestato l’intenzione di vendere la società: il suo arrivo è stato salutato da un applauso.

Calcio Seregno Pro Sesto - foto Morgese/Seregno calcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA