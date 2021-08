Serie C, poker di colpi a Renate: ma intanto Kabashi se ne è andato Le pantere nerazzurre hanno in canne quattro nuovi acquisti e si godono l’arrivo in prestito del play classe ’99 Celeghin. Intanto la mezzala si accasa al Como in B: nell’ultima stagione, 9 gol e un ottimo campionato

A due settimane dal primo impegno ufficiale della stagione (21 agosto, Coppa Italia), il Renate procede con la costruzione di una rosa che gioco forza sarà molto diversa da quella della passata stagione. Ci saranno almeno altri 3-4 acquisti da qui a fine mese, con la parallela esigenza di lasciar partire un paio di pedine che non rientrano nei programmi tecnici del club. E’ stata la settimana dell’addio ad Elvis Kabashi, fortissima mezzala reduce da un campionato da 9 gol e ora pronto a giocare la Serie B col Como. In cambio, i lariani hanno offerto in prestito ai nerazzurri il play di centrocampo classe ’99 Enrico Celeghin, voglioso di maggior minutaggio rispetto a quello avuto nella cavalcata verso la Cadetteria. Ma non è tutto. Il “colpo” vero e proprio firmato dal D.S. Obbedio è il tesseramento di Luca Baldassin, colui che di fatto eredita il testimone lasciato da Kabashi. Il 27enne centrocampista trevigiano ha quasi 290 partite all’attivo in Serie C, compresa l’ultima stagione da protagonista con la maglia del Catanzaro. Sistemato in pratica il centrocampo (salvo offerte dalla B per Rada), il Renate deve ancora puntellare un attacco dove si cerca un vice-Maistrello di qualità. Da questo punto di vista, occhio alle uscite dal Novara fresco di fallimento. Servirà inoltre un esterno che possa permettere a mister Parravicini di poter giocare con la difesa a tre, modulo tanto caro alle pantere nerazzurre. Intanto, nel pomeriggio di oggi i brianzoli saranno di scena al “Bortolotti” di Zingonia per il quarto test match pre-campionato. Dopo tre sfide molto dure contro formazioni del “piano di sopra” (Brescia, Alessandria e Como), è la volta dei talentuosi ragazzi della Primavera Atalanta, vice campioni italiani in carica.

