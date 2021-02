Serie B, i convocati per Monza-Empoli: c’è D’Alessandro, fuori D’Errico

Mister Cristian Brocchi ha diramato i convocati per la sfida alla capolista Empoli, big match della serie B in programma sabato all’U-Power Stadium: D’Alessandro entra in gruppo, fuori per scelta tecnica D’Errico. Quasi protno Balotelli. Cronaca della partita in diretta su www.ilcittadinomb.it a partire dalle 16.