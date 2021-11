Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serie B: Ac Monza sempre più digitale, il club entra nel mondo degli Nft Si rafforza la presenza del Monza nel mondo digitale: è la prima società di serie B a sbarcare sulla piattaforma Sorare, il Fantasy game che sfrutta la tecnologia Blockchain per permettere agli utenti di tutto il mondo di collezionare e commercializzare le card digitali dei calciatori sotto forma di Nft.

Celo o manca, ma in versione Nft. Si rafforza la presenza del Monza nel mondo digitale: è la prima società di serie B a sbarcare sulla piattaforma Sorare e raggiunge 200 club di tutto il mondo. Si tratta della start-up leader nel mercato di Non-fungible token nel mondo del calcio, che ha creato il Fantasy game sfruttando la tecnologia Blockchain per permettere agli utenti di tutto il mondo di collezionare e commercializzare le card digitali dei calciatori sotto forma di Nft.

Sorare si è ispirato al classico Fantacalcio ed è operativo su blockchain sfruttando la criptovaluta Etherium.

“Grazie a questa tecnologia, le carte dei giocatori sono emesse in tiratura limitata secondo diverse tipologie: carte “uniche”, “super rare” (10 esemplari), “rare” (100 esemplari), “limitate” (1000 esemplari) e “comuni””, spiega una nota.

“Questa operazione ci permette di rafforzare il brand AC Monza in tutto il mondo, soprattutto in mercati fondamentali come USA e Asia - commenta l’amministratore delegato dell’AC Monza Adriano Galliani - Essere il primo Club di Serie B ad entrare su Sorare dimostra ancora una volta quanto il brand AC Monza sia già forte e riconosciuto dai più importanti player del settore. L’ingresso nel mondo degli NFT rappresenta uno step importante nel processo di digitalizzazione del Club e nella ricerca di nuove fonti di ricavo innovative”.

Il CEO di Sorare, Nicolas Julia, commenta: “Stiamo costruendo un’esperienza di gioco alimentata dalla passione dei fan che possono connettersi e far parte di una comunità globale. Sorare offre una nuova opportunità ai club di creare interesse e diversificare i ricavi attraverso le licenze sui token non fungibili”.

