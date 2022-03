Pallavolo: Vero Volley Monza vince la Cev Cup 2022 - VIDEO Il punto decisivo La festa è iniziata sul 2-0: il Vero Volley Monza in campo a Tours per la finale di ritorno di Cev Cup 2022 ha conquistato i primi due set e in virtù del 3-0 dell’andata ha portato in Brianza il primo trofeo internazionale al maschile della sua storia.

È finita 3-0, come all’andata: ma la festa era già cominciata sul 2-0. Monza alza al cielo la Coppa Cev e conquista il primo trofeo internazionale nella storia della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley. Tremila spettatori in tribuna (senza mascherina) e la cornice delle grandi occasioni alla Salle Robert Grenon di Tours, in Francia, dove mercoledì 23 marzo va in scena la finalissima di Coppa Cev maschile, secondo trofeo in ordine d’importanza a livello continentale.

La squadra di capitan Thomas Beretta fa suoi i primi due set con grande autorevolezza. Al Vero bastava vincere due set perché la matematica decretasse lo storico successo: la missione viene compiuta in un’ora di gioco. Monza era arrivata in finale dopo l’esclusione della russa Kazan - che aveva vinto in Brianza 1-3 il match d’andata - dal turno di semifinale come stabilito da Cev e Federvolley internazionale dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Pallavolo Vero Volley finale Cev Cup 2022 Monza campione: Grozer - FOTO COPY: Hélène Matrat

Vero Volley in campo con la diagonale Orduna-Grozer, al centro capitan Beretta-Galassi, in banda Davyskiba-Dzavoronok, libero Gaggini (Federici bloccato da un problema alla schiena come nel match d’andata). I padroni di casa rispondono con Coric-Graciano, Leandro-Teryomenko, Tillie-Palonsky, Perry.

Nel primo set parte bene Tours, che mette a terra i primi punti. Monza impatta sul 4, poi patisce le grandi difese della squadra transalpina che arriva a un massimo vantaggio di 4 punti con l’ace di Leandro (13-9). Nel miglior momento dei francesi il Vero non demorde: Davyskiba (grande inizio per il bielorusso) firma due ace che valgono il 16 pari, mentre a muro i brianzoli concretizzano il primo vantaggio (17-18). Punto a punto fino al 22, ma con i colpi in attacco di Grozer, Galassi e Davyskiba Monza mette la freccia (23-24). Chiudo il gioco il “solito” bielorusso, autore di 10 punti nel parziale.

Pallavolo Vero Volley finale Cev Cup 2022: il momento chiave del secondo set che ha dato il +4 a Monza

Nel secondo parziale è subito Monza a voler alzare la voce portandosi avanti 1-4. I francesi, però, trovano energie e lucidità per reagire e provare a riacciuffare la partita, impattando sul 6 e arrivando sul 9-6 e tenendo un margine di 3 punti fino al 12-9 di Leandro. A metà set arriva poderosa la risposta del Vero, che impatta sul 12 e inizia a non sbagliare più. Dal centro Galassi e Beretta alzano il muro e assicurano punti in attacco, mentre i transalpini si scompongono e macinano errori. Il Vero fiuta il momento, mette la freccia e chiude il parziale con il muro vincente dell’azzurro Galassi, che dà inizio alla festa.

Il terzo set è formalità, per il risultato sportivo, e un omaggio al pubblico in tribuna. Entrambi i coach danno spazio alla panchina: cambiano i giocatori, ma non il risultato, con il Vero che lascia solo 18 punti a Tours.

