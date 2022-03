Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Pallavolo Vero Volley finale Cev Cup 2022 vittoria a Tours - foto Hélène Matrat per Vero Volley

Pallavolo: i complimenti al Vero Volley Monza che ha vinto la Cev Cup 2022 La città e lo sport di Monza mercoledì sera hanno applaudito l’impresa del Vero Volley vincitore della Cev Cup maschile 2022. L’ad dell’Ac Monza Adriano Galliani ha telefonato alla presidente Alessandra Marzari.

La telefonata di Adriano Galliani alla presidente Alessandra Marzari, i complimenti dell’Ac Monza e dell’Hockey Roller Monza: la città e lo sport cittadino mercoledì sera hanno applaudito l’impresa del Vero Volley vincitore della Cev Cup maschile 2022.

Ai monzesi bastavano due set, dopo il 3-0 dell’andata a Monza, e così è stato: una partita non semplice, contro un’avversaria favorita dalla bacheca più ricca di titoli nazionali e coppe. Ma il campo ha detto altro, ha detto Monza: superato lo scoglio dell’emozione e del tifo degli oltre 3mila dell’arena francese, la squadra ha dettato il gioco partendo da una solida difesa. E finendo con un 3-0 dove in questa stagione non aveva ancora vinto nessuno.

Pallavolo Vero Volley finale Cev Cup 2022 vittoria a Tours: Vlad Davyskiba Mvp - foto Hélène Matrat per Vero Volley

È il terzo trofeo europeo per il Consorzio Vero Volley, dopo la Challenge Cup e la CEV Cup vinte dalla squadra femminile nel 2019 e nel 2021, è il primo per la squadra maschile e iscrive Monza tra le grandi a livello europeo.

“Complimenti ragazzi” ha scritto l’Ac Monza sui social appena dopo l’ufficialità della conquista della coppa e prima della telefonata dell’amministratore delegato biancorosso alla presidente del Consorzio.

“Complimenti al Vero Volley Monza per il trionfo in #CevCup! Sempre un orgoglio vedere un club cittadino trionfare!”, aveva scritto per primo l’Hockey Roller.

”We are the champions” ha ribadito il sindaco Dario Allevi che tra volley e calcio tra trasmettendo delle grandi emozioni sportive.

Congratulazioni sono arrivate anche dalla Federazione italiana Pallavolo e dalla Lega pallavolo Serie A che ha sottolineato il titolo Mvp assegnato al monzese Vlad Davyskiba.

“Sette anni che lavoriamo per arrivare ad un risultato come questo. È una emozione incredibile, arrivata grazie a una gara non facile su un campo che quest’anno ha visto perdere tante big. Ora godiamoci questo fantastico, meritato momento di festa”, ha commentato il capitano vimercatese Thomas Beretta.

“È una gioia immensa. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine - ha detto l’allenatore Massimo Eccheli - Siamo passati in mezzo a tanti problemi quest’anno, ma la squadra non si è arresa mai. Siamo tornati a giocare ai livelli ai quali siamo abituati giocare. Sono quasi più felice del percorso fatto finora che della vittoria finale”.

