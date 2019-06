Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Presentazione squadre consorzio Vero Volley Miguel Angel Falasca (Foto by Fabrizio Radaelli)

Pallavolo, mercoledì a Monza l’ultimo saluto a Miguel Angel Falasca: «Portate i vostri ricordi» Mercoledì 26 giugno alla Candy Arena di Monza l’ultimo saluto Miguel Angel Falasca, l’allenatore della Saugella scomparso improvvisamente sabato a 46 anni.

Un ultimo saluto prima del ritorno a casa, in Spagna. Una Monza ancora incredula tributerà l’ultimo applauso a Miguel Angel Falasca mercoledì 26 giugno alle 11 alla Candy Arena di viale Stucchi. Il palazzetto in cui a marzo aveva festeggiato la vittoria della sua Saugella in Challenge Cup, il campo su cui ha allenato negli ultimi tre anni.

LEGGI Pallavolo, è morto Miguel Angel Falasca, coach della Saugella Monza: aveva 46 anni

L’allenatore del Vero Volley è scomparso improvvisamente sabato mattina a causa di un infarto. Aveva 46 anni.

“Nell’occasione il presidente del Consorzio Vero Volley, Alessandra Marzari, invita tutti a portare un eventuale ricordo del proprio rapporto con Miguel, fotografie o pensieri, che verranno esposti su alcuni pannelli appositamente riservati – fa sapere il Consorzio - Nel caso, sarà possibile anche fare richiesta per leggere o raccontare un breve ricordo personale. Vi aspettiamo per accompagnare un’ultima volta un uomo e allenatore straordinario che resterà sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA