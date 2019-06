Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Pallavolo, è morto Miguel Angel Falasca, coach della Saugella Monza: aveva 46 anni Lutto nella pallavolo: nella mattina di sabato 22 giugno è morto Miguel Angel Falasca, coach della Saugella Monza con cui ha vinto la Challenge Cup. Aveva 46 anni. Ne dà notizia il Consorzio Vero Volley.

Lutto nella pallavolo: nella mattina di sabato 22 giugno è morto Miguel Angel Falasca, coach della Saugella Monza. Aveva 46 anni. Ne dà notizia il Consorzio Vero Volley. Dopo due stagioni alla guida del Vero Volley in Superlega maschile, era passato per la prima volta sulla panchina femminile: con le ragazze ha vinto la Challenge Cup, primo storico trofeo europeo della società, e a la semifinale playoff.

“È con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo Presidente annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca - scrive il Consorzio - Miguel Angel Falasca Fernandez, allenatore del Saugella Team Monza, è mancato nella mattinata di oggi per un arresto cardiaco. Non esistono delle parole adatte a un momento come questo, si possono solo esprimere il dolore di Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley, di tutti i tesserati e collaboratori e la nostra vicinanza alla sua famiglia, certi che sarà un cordoglio cui si unirà tutto il mondo della pallavolo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA