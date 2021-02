Pallavolo: la Saugella Monza vince la semifinale d’andata di Cev Cup 2021 Vittoria Saugella Monza nella semifinale di andata della Cev Cup 2021. Sul campo dell’Arena di Monza, ha battuto per 3-0 la Tent Obrenovac. Ritorno il 2 marzo in Serbia per il pass della finale.

Vittoria Saugella Monza nella semifinale di andata della Cev Cup 2021. Sul campo dell’Arena di Monza, ha battuto per 3-0 la Tent Obrenovac, mostrando i muscoli nelle fasi centrali dei set e portandosi a casa un successo importante in vista del ritorno in programma martedì 2 marzo in Serbia.

Ospiti concrete con Monza costretta a rincorrere sia nel primo che nel secondo gioco sul 9-7. Il momento in cui la Saugella ha preso le misure ed è volata via. Van Hecke e Orthmann piazzano dei turni in battuta che consentono alla Saugella di sorpassare e aggiudicarsi i primi due parziali, Heyrman (5 muri per la capitana delle rosablù) e Meijners fanno sentire la loro presenza nel terzo,con Squarcini protagonista dai nove metri (2 ace per lei). Le fughe sul 10-5 prima e 21-10 chiudono virtualmente la resa dei conti.

Il 2 marzo ad Obrenovac, due set vinti potranno regalare il pass per la finale tra le francesi dell’Angels Beziers e le turche del Galatasaray Istanbul.

“Siamo contente per la vittoria, visto che era questo il nostro obiettivo. Nel ritorno ci bastano due set ma noi punteremo a vincere la gara per alzare il morale. Oggi abbiamo giocato una bella pallavolo, spingendo al servizio e murando con tempismo: proprio come l’avevamo preparata. Ora proseguiamo il nostro cammino, consapevoli che siamo state ordinate, costringendole spesso all’errore. Brave noi quindi e continuiamo così sempre”, dice Federica Squarcini.

Complimenti da coach Marco Gaspari: “Di sicuro il risultato è il migliore raggiungibile. Abbiamo alternato momenti di grande gioco a qualche fase di calo, soprattutto nel secondo set quando abbiamo sbagliato qualcosa al servizio. La qualità nel corso della gara si è vista e questo risultato ci permette di essere più sereni per il ritorno. Ci aspettavamo che il Tent potesse crearci problemi in ricezione. Nel primo set siamo stati impeccabili, poi nel secondo loro hanno tenuto alto il ritmo in battuta: cosa che avevamo comunque messo in conto. In questo momento ci serviva gestire il colpo e limitare gli errori. Dobbiamo mettere più ritmo ma possiamo ritenerci soddisfatti per stasera”.

Saugella Monza - Tent Obrenovac 3-0 (25-15, 25-22, 25-12)

Saugella: Heyrman 12, Van Hecke 9, Orro 2, Danesi 2, Orthmann 15, Meijners 7, Parrocchiale (L), Carraro, Obossa 3, Davyskiba 1, Squarcini 5. Non entrate: Negretti (L), Begic. All. Gaspari.

Tent: Djurovic 2, Jakšic 3, Cvetkovic 5, Kurtagic, Lazic 5, Mitrovic 9, Pakic (L), Gocanin (L), Petrovic, Susic, Danilovic, Malesevic 2, Mijatovic 3. Non entrate: Caric. All. Grsic.

Arbitri: Novak Gregor, Pindral Szymon

NOTE. Durata set: 20’, 26’, 21’; Tot: 67’. Saugella MONZA: battute vincenti 5, battute sbagliate 13, muri 8, errori 20, attacco 51%. Tent OBRENOVAC: battute vincenti 3, battute sbagliate 5, muri 4, errori 19, attacco 26% Impianto: Arena di Monza

