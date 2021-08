Oro nella 4x100, l’emozione di Filippo Tortu: «È il pensiero che ti permette di spingerti oltre ogni limite». Su Facebook cerca di raccontare un’emozione che resta indescrivibile: «La sveglia che ogni mattina ti fa alzare dal letto con un obiettivo da raggiungere.»

«Questa emozione supera ogni immaginazione. È il sogno nel cassetto che non riesci nemmeno a nominare. Il brusio che ti tiene sveglio la notte. Il pensiero che ti permette di spingerti oltre ogni limite. La sveglia che ogni mattina ti fa alzare dal letto con un obiettivo da raggiungere. Il premio che ti ripaga di ogni sofferenza, delusione e sconfitta.Io non so ancora che cosa sia successo. So solo che siamo in cima al mondo. E da qui è tutto bellissimo».

Sono le parole di Filippo Tortu dopo l’impresa dell’oro nella 4x100 che ha sbancato la concorrenza alle olimpiadi

