Monza, i convocati per la prima sfida di play off con il Cittadella. Non ci sono Boateng e Maric. Bellusci è squalificato

Monza pronto alla sfida dei play off. Ecco gli uomini che Brocchi ha scelto per il match di domani contro il Cittadella allo stadio Tombolato, semifinale di andata del torneo finale per l’accesso alla serie A. Al termine della rifinitura svolta sul prato dell’U-Power Stadium, sono stati convocati:

Donati, Anastasio, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Scozzarella, Ricci, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Balotelli, Mota Carvalho, Mazza, Diaw, D’Alessandro, Pirola.

Sono indisponibili, invece, Lamanna, Boateng, Maric (questi ultimi per affaticamento muscolare) e Bellusci, quest’ultimo in seguito alla giornata di squalifica presa per l’espulsione nell’ultima giornata di campionato con il Brescia.

