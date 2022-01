Lissone, il TeamBrianza inizia la stagione di sci di fondo: in Coppa Italia giovani e senior si sono fatti valere In Val di Scalve a Schilpario era in programma una gara per la categoria Senior “individuale”, valevole anche per il titolo Regionale Alpi Centrali e una gara Regionale con partenza “masstart” per le altre categorie giovanili.

Ill Team Brianza di Lissone ha iniziato ufficialmente la stagione agonistica invernale, in Val di Scalve a Schilpario. Nella località bergamasca era in programma una gara di Coppa Italia per la categoria Senior “individuale”, valevole anche per il titolo Regionale Alpi Centrali e una gara Regionale con partenza “masstart” per le altre categorie giovanili.

Primi a scendere in pista gli atleti Senior in una prova sulla distanza di 15 km in pattinato. Al via diversi atleti rappresentanti dei “Corpi Militari” in cerca di una convocazione Olimpica. Alla fine si è imposto il valdostano del C.S Esercito Mikael Abram con il tempo di 36’34” che ha preceduto Stefano Gardener del C.S Carabinieri e l’azzurro Simone Daprà del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle al terzo posto. Ottimo l’esordio per due fondistidel Team Brianza che nella stessa gara di Coppa Italia si sono posizionati al 21mo posto con Furio Agradi e al 23mo con Luca Forzattiche, con questi piazzamenti, si sono inseriti all’ottavo e al decimo posto nel Campionato Regionale. Questi i piazzamenti di altri atleti del team lissonese: 32mo Marco Forzatti, 34mo Andrea Arosio e 38mo Carlo Forzatti.

-Nella categoria U 12 il programma prevedeva una gara masstart in pattinato, sulla distanza di 3 km sia femminile che maschile, con un numero elevato di partecipanti provenienti da tutti i migliori Sci Club della Lombardia. Nella prova femminile ottima prova delle sorelle Forzatti, che dopo una buona partenza riuscivano a rimanere con le migliori e terminare la loro prova al 10mo posto Sofia a soli 41” dalla vincitrice Sara Occhi dello S.C Alta Valtellina e al 16mo posto Arianna a 1’12”.

Tra i maschi Riccardo Sironi si è classificato al 31mo posto.

“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti dai due gruppi: giovani e senior. – commenta il presidente Carlo Salvioni - Un buon segnale in vista dei prossimi impegni nella stagione. I giovani sapevamo che avevano fatto un bel passo avanti, grazie all’eccellente lavoro svolto con lo staffa tacnico. Il lavoro li ha premiati con risultati estremamente importanti”.

