Coronavirus, il bollettino dei contagi del 9 gennaio. Oltre 36mila positivi in più in Lombardia, 3261 in Brianza Fermo sotto il 20% per cento il numero di coloro ai quali è stato confermato il contagio. Purtroppo si allunga ancora la lista dei morti: stavolta sono stati 38,

Oltre 36mila contagiati in più in Lombardia, 3261 dei quali a Monza e in Brianza. Il bollettino dei positivi al virus del 9 gennaio (191mila tamponi effettuati) ferma sotto il 20% per cento il numero di coloro ai quali è stato confermato il contagio. E purtroppo allunga ancora la lista dei morti: stavolta sono stati 38, con una crescita anche consistente per quanto riguarda i posti ordinari, dei ricoveri di malati. In terapia intensiva sono stati 7 in più.

Monza, comunque, stavolta viene superata da Milano (oltre i 10mila casi) ma anche da Brescia (superata quota 5mila) e, con meno scarto, da Bergamo e Varese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA