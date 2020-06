#FalascaMemoryDay: il Vero Volley e la pallavolo ricordano l’allenatore scomparso un anno fa Il 22 giugno è il Falasca Memory Day. La giornata che il Consorzio Vero Volley ha dedicato alla memoria dell’allenatore scomparso all’improvviso nel 2019. Come annunciato subito nascono la MAF Academy (corso per allenatori) e il MAF Index.

Il 22 giugno è il Falasca Memory Day. Il Consorzio Vero Volley, a un anno dalla scomparsa, ha dedicato la giornata interamente alla memoria di Miguel Angel Falasca, il coach che ha portato la Saugella a vincere la Challenge Cup e che aveva esordito a Monza al comando della squadra maschile.

Il Falasca Memory Day è un omaggio con cui il Vero Volley sui suoi canali social ripercorre la storia dell’allenatore con il Consorzio, dagli inizi fino al trionfo più grande: la conquista del primo trofeo europeo della storia della società monzese. Aneddoti, curiosità, racconti personali da parte di amici, atleti, colleghi. Con una sorpresa speciale a fine giornata “per imprimere in modo indelebile i ricordi di ogni suo affetto”.

È una celebrazione aperta a tutti con l’hashtag #FalascaMemoryDay e taggando i profili ufficiali di Vero Volley Monza.

«Miguel ci manca tantissimo, vogliamo ricordarlo con una giornata digitale speciale - ha spiegato la presidente Alessandra Marzari nei giorni scorsi, presentando anche il nuovo “payoff” del Consorzio: Sport, Innovazione, Responsabilità sociale - Abbiamo mantenuto i nostri impegni per mantenere vivo il suo ricordo: la MAF Academy e la MAF Index, rispettivamente accademia dedicata agli allenatori, aiutandoci con la metodologia dell’e-learning, e un indice che sarà pronto per l’inizio del 2021, sviluppato con un gruppo di ingegneri del Politecnico di Milano».

La scuola allenatori era stata annunciata nel giorno del saluto alla Candy Arena: è diventata realtà in un corso base in modalità e-learning in 21 moduli per gli allenatori di volley (da settembre 2020) con focus su tecnica, tattica, preparazione atletica, aspetti giuridici e relazioni.

«Caro Miguel oggi cade un anno da quando ci hai lasciato - ha detto la presidente nel primo ricordo della giornata in cui ha parlato anche di MAF Academy e MAF Index - Ci sei mancato molto, abbiamo conservato in quest’anno il pensiero della tua leggerezza e questo ci ha accompagnato e ci ha aiutato. Alla fine sei stato con noi».

